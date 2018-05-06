На Буковине во время задержании на взятке умер чиновник.

Об этом сообщает "0372".

Военная прокуратура совместно с работниками СБУ разоблачила преступную группу местных чиновников во главе с заместителем начальника управления водных ресурсов рек Прут и Серет.

Чиновник требовал деньги от частного предпринимателя за разрешение на добычу органических удобрений на водных объектах области. Именно во время передачи взятки его задержали вместе с посредником. Посредником оказался бывший районный чиновник, который также должен был получить процент с взятки.

Во время задержания ему стало плохо с сердцем. Оперативники вызвали скорую, и до приезда медиков пытались оказать первую помощь человеку, впрочем он умер в карете скорой помощи. Предварительно причиной смерти стал сердечный приступ.

По словам военного прокурора Черновицкого гарнизона Петра Бойко, мужчине стало плохо в тот момент, когда открылся багажник и он увидел деньги.

Сейчас правоохранители устанавливают и других причастных к преступной схемы должностных области.

Фото: 0372.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на взятке в $5 тысяч под Киевом задержали майора СБУ.

Также в СБУ говорят, что наказали за взятки, наркотики и оружие 21 сотрудника.