МИД Литвы выразило удивление, что компания Adidas продает майки с изображением советской символики.

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн adidas", - говорится в сообщении МИД в Twitter

Фото: twitter.com/LT_MFA_Stratcom

На официальном сайте Adidas, где представлены красные женские майки с надписью USSR и гербом Советского Союза. Стоимость такой майки 90 долларов.

В Литве с 2008 года запрещено демонстрировать советскую и нацистскую символику. Ее можно использовать только для показа в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле.

Напомним, что ранее всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike выпустил серию футболок с логотипом LDNR, приуроченную к лондонскому марафону.

Как сообщала "Страна", Украина угрожает санкциями Adidas и Volkswagen за работу в Крыму.