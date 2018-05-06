В России отменили плавание круизного лайнера по маршруту Сочи - Севастополь после того как на борту произошел пожар.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В компании "Черноморские круизы" сообщили, что пейс круизного теплохода "Князь Владимир" по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь отменен во второй раз на неопределенный срок.

В компании сообщили, что первый раз рейс отменили 29 апреля из-за технических проблем судна.



В свою очередь, в МЧС России сообщили, что в полночь на 6 мая на судне произошел пожар.

"Сообщение о пожаре поступило 00:22. Масло попало на двигатель, и он загорелся. Это произошло из-за обрыва масляной трубы. Были эвакуированы 243 сотрудника круизного рейса", - отметил начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны МЧС России Алексей Колодко.

Ранее "Страна" сообщала, что россиянку сняли с круизного лайнера после потасовки за место в очереди в туалет.

Также мы писали, что в Одессу прибыл круизный лайнер Island Sky из России.