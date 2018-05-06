Известный южноафриканский кинорежиссер Карлос Карвалью умер после удара жирафа на съемках.

Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел в ЮАР. 47-летний Карвалью работал на площадке, когда к нему подошел жираф по кличке Джеральд. Животное наклонило шею и ударило головой режиссера.

Карвалью с тяжелой травмой головы госпитализировали вертолетом в больницу Йоханнесбурга, однако врачам не удалось спасти его.

Ассистент погибшего, Дрикус Ван Дер Мерве, рассказал, что, когда подошел жираф, то на площадке начали снимать крупным планом его тело и ноги. Затем, когда Карвалью смотрел в камеру, Джеральд кивнул и ударил его.

Фото: twitter.com

Карвалью известен своими фильмами о дикой природе и сафари. Он выиграл Серебряного льва на Каннском кинофестивале в 2003 году.

Напомним, что стаи попугаев какаду не дают провайдерам поднять скорость интернета в Австралии.

Как сообщала "Страна", в Кении впервые на камеру были сняты несколько очень редких белых жирафов.