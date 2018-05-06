Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в ночь на 6 мая в Харькове неизвестные попытались снести бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен", - отметил он.

Кернес заявил, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом.

При этом в полиции Харьковской области заявили, что не получали заявлений об инциденте, - передает "Интерфакс".

"Сотрудники полиции выезжали на место. Памятник стоит без повреждений. Заявлений нет", - сказали в полиции.

Фото: facebook.com/gennadykernes

Ранее "Страна" сообщала, что в селе под Сумами радикалы украли памятник Ватутину.

Также в Запорожье на Хортице разрушили памятник воинам АТО, установленный Нацкорпусом.