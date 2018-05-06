Кернес заявил, что в Харькове неизвестные пытались снести бюст маршалу Жукову
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в ночь на 6 мая в Харькове неизвестные попытались снести бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня ночью "доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен", - отметил он.
Кернес заявил, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом.
При этом в полиции Харьковской области заявили, что не получали заявлений об инциденте, - передает "Интерфакс".
"Сотрудники полиции выезжали на место. Памятник стоит без повреждений. Заявлений нет", - сказали в полиции.
Фото: facebook.com/gennadykernes
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