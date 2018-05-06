В воскресенье, 6 мая, в результате обстрела Зайцев в Донецкой области был поврежден дом и ранен мирный житель.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.

"Около 11:00 российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом.

На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь.

Об обстреле сообщили представителям СММ ОБСЕ.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что утром 5 мая на Донбассе обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Гнутово".

Как сообщала "Страна", Совет безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на востоке Украины и пути ее урегулирования. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.