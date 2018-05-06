В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за курившего на борту пассажира.

Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

"Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением Улан-Удэ - Москва, курившего на борту воздушного судна", - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что во время перелета на борту самолета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. К самолету прибыл наряд полиции.

"В ходе разбирательства установлено, что один из пассажиров воздушного судна, 26-летний житель Улан-Удэ, курил в самолете во время полета в туалетной комнате", - говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

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