В воскресенье, 6 мая, в Лиссабоне состоится официальная церемония открытия конкурса "Евровидение-2018".

Об этом сообщается на сайте Евровидения.

43 участника пройдут по голубой дорожке в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому - Прим.Ред.). Торжественная церемония состоится на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

В этом году темой конкурса стал океан.

Фото: twitter.com/Eurovision

Трансляцию цермеонии можно будет посмотреть на YouTube-канале Евровидения.

Евровидение-2018 (шестьдесят третий по счету конкурс) проходит в столице Португалии - Лиссабоне. Два полуфинала и гранд-финал состоятся 8, 10 и 12 мая соответственно.

Напомним, что букмекеры поставили Melovin в топ-5 во втором полуфинале Евровидения-2018. По версии букмекеров, в топ-5 участников второго полуфинала, которые с большой вероятностью попадут в финал: Норвегия, Швеция, Австралия, Украина и Молдова.

Как сообщала "Страна", Сердючка дала напутствие Melovin перед Евровидением.