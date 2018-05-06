В Донецкой области нашли тело ребенка, который пропал несколько дней назад.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Тело ребенка,пропавшего два дня назад, спасатели обнаружили на водосливе Кураховской ТЭС

"6 мая в 6:30 в Службу спасения "101" поступила информация об обнаружении тела утонувшего ребенка на водосливе Кураховской ТЭС, в Курахово Марьинского района Донецкой области. Ребенок пропал 4 мая в 18:00 во время купания", - говорится в сообщении.

Тело обнаружили водолазы при осмотре поверхности воды у камыша. Его изъяли из водоема и передали сотрудникам Национальной полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Донецкой области на пожаре после игры со спичками погиб ребенок.

Также в Одесской области от гриппа умер годовалый ребенок.