В Донецкой области нашли тело ребенка, которого искали два дня
В Донецкой области нашли тело ребенка, который пропал несколько дней назад.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Тело ребенка,пропавшего два дня назад, спасатели обнаружили на водосливе Кураховской ТЭС
"6 мая в 6:30 в Службу спасения "101" поступила информация об обнаружении тела утонувшего ребенка на водосливе Кураховской ТЭС, в Курахово Марьинского района Донецкой области. Ребенок пропал 4 мая в 18:00 во время купания", - говорится в сообщении.
Тело обнаружили водолазы при осмотре поверхности воды у камыша. Его изъяли из водоема и передали сотрудникам Национальной полиции.
Ранее "Страна" сообщала, что в Донецкой области на пожаре после игры со спичками погиб ребенок.
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