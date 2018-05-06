Пользователи WhatsApp пожаловались на сообщения, которые вызывают сбой в работе смартфонов
Пользователи WhatsApp жалуются на сообщение, которые вызывают сбой в работе смартфонов, если нажать на него.
Об этом сообщает MensXP.
"Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение", — говорится в вредоносной рассылке. Затем следуют несколько пробелов и надпись "не нажимай сюда", - говорится в сообщении.
Фото: mensxp.com
Однако пользователи наживают на него после чего возникают проблемы в работе смартфона.
По данным портала, на месте пробелов скрыты символы, нажатие на которые и вызывает сбой.
Для устранения проблемы необходимо просто перезагрузить гаджет.
Напомним, что WhatsApp запретит пользоваться мессенджером тем, кто младше 16 лет.
Как сообщала "Страна", в WhatsApp появилась функция перевода денег и покупок онлайн.