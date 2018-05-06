Израиль атаковал сектор Газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев
Израильские военные атаковали позиции палестинцев в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев.
Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление вооруженных сил Израиля.
Как сообщили в израильской армии, члены движения "Хамас" запускали горящие воздушные змеи, чтобы вызвать пожары. В ответ израильская армия применила авиацию.
Незадолго до этого в секторе Газа произошел взрыв, погибли шестеро палестинцев.
Боевики обвинили в произошедшем Израиль, но Тель-Авив отрицает свою причастность.
Напомним, что в апреле морской порт в палестинском секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля.
Как сообщала "Страна", а в феврале радикалы из сектора Газа выпустили ракету по территории еврейского государства.
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