Израильские военные атаковали позиции палестинцев в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных змеев.

Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на заявление вооруженных сил Израиля.

Как сообщили в израильской армии, члены движения "Хамас" запускали горящие воздушные змеи, чтобы вызвать пожары. В ответ израильская армия применила авиацию.

Незадолго до этого в секторе Газа произошел взрыв, погибли шестеро палестинцев.

Боевики обвинили в произошедшем Израиль, но Тель-Авив отрицает свою причастность.

Напомним, что в апреле морской порт в палестинском секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля.

Как сообщала "Страна", а в феврале радикалы из сектора Газа выпустили ракету по территории еврейского государства.