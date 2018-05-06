Третья часть кино эпопеи "Мстители: война бесконечности" побыла новый кассовый рекорд.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Голливудский блокбастер вышел в прокат США 27 апреля и 11 дней собрал один миллиард долларов. Это на один день меньше, чем потребовалось на сбор аналогичной суммы "Звездным войнам: пробуждение силы".

Так, мировой объем сборов только за 4 мая составил 974,5 млн долларов. При этом в Китае - втором по величине рынке кинопроката в мире - "Мстители" на экраны еще не вышли, там премьера назначена на 11 мая.

"Мстители: Война бесконечности" стали 34-м фильмом, который собрал в прокате более 1 млрд долларов. При этом картина стала самой кассовой в истории по выручке в первые выходные показа.

Ранее "Страна" сообщала, что в США умер звездный актер блокбастеров "Город грехов" и "Мстители".

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