Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям боевиков "Исламское государство" в Сирии.

Об этом передает Reuters.

Премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади сообщил, что иракские самолеты нанесли удары по командным пунктам боевиков на территории Сирии.

Отмечается, что глава правительства лично отдал приказ о нанесении авиаудара.

Воздушный удар был нанесен по позиции командования ИГИЛ к югу от города Эд-Дашиша. О потерях боевиков не сообщается.

Отметим, что начиная с прошлого года, иракские ВВС совершили несколько авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии с одобрения правительства сирийского президента Башара Асада и возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Ранее "Страна" сообщала, что американские военные корабли нанесли удар по ИГИЛ в Сирии.

Также ИГИЛ пригрозил химической атакой .