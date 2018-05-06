В воскресенье, 6 мая, в киевском ресторане произошел пожар.

Об этом передает УНН.

Возгорание произошло в ресторане на улице Саксаганского. В результате ЧП пострадала одна женщина.

"Пожар произошел в ресторане около 11:00, но пожарные сработали быстро и его потушили. Однако госпитализирована женщина с ожогами", - сообщили в киевском управлении ГосЧС.

Фото:unn.com.ua

Напомним, вечером, 5 мая, в здании фабрики спортивной обуви в Святошинском районе Киева произошел пожар. Пожар возник вечером в производственном помещении на ул. Семьи Сосниных, 3.

На месте было установлено, что на третьем этаже четырехэтажного производственного здания в швейном цехе по изготовлению обуви произошло возгорание мебели и производственного оборудования.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности сегодня.