После того, как в интервью немецкому изданию Focus президент Петр Порошенко заявил, что не любит деньги, в Facebook появилось множество постов и комментариев, в которых пользователи обсуждают эту фразу президента, имеющего бизнес.

"Петр Алексеевич говорит, что не любит деньги. Олег Валерьевич утверждает, что новость потрясла его до слез. И только Александр Онищенко закурил в стороне, изучая эти романтические новости", - прокомментировала телеведущая Наталья Влащенко.

Фото: facebook.com

Беглый экс-нардеп Александр Онищенко, который выпустил скандальную книгу о Петре Прошненко, в свою очередь предположил, что президент не совсем отдавал себе отчет, когда заявлял это.

"По моему перепил на праздники ! Самокритичный человек. С юмором", - написал Онищенко.

Фото: facebook.com

"Петр Алексеевич заявил, что не любит деньги. Просто деньги любят его, а он, как джентльмен, отказать не может", - интерпретировала ответ президента заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Фото: facebook.com

Известный юрист Андрей Портнов, который ранее подал в НАБУ заявление о преступлении по фактам из книги Онищенко, отметил, что заявление говорит об абсолютной неадекватности и отрыве от реальности.

"Когда кто-то говорит мне, - он не отдаст власть и будет держаться до последнего конца, он не для того столько украл и совершил такое количество преступлений, чтобы так просто уйти, он имеет план фальсификаций и военного положения, он что-то сложное придумал и заготовил, всегда вспоминайте его вчерашнее заявление, что он не любит деньги и борется с олигархами.

Заявление, свидетельствующее об абсолютной неадекватности, отрыве от реальности, позиционировании себя умным над дураками, мании величия, потере взгляда на себя со стороны и ощущения меры.

Это заявление доказывает, что перед нами - пустой, больной на голову, заблефовавшийся и обречённый разговаривать сам с собой человек, неимеющий никакого плана и обречённый превратиться из почти уже бывшего диктатора в потешного бродячего клоуна, о котором становится стыдно упоминать в разговорах и прогнозировать его абсолютно очевидную дальнейшую судьбу", - написал Портнов.

Фото: facebook.com

Напомним, что президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский подтвердил, что компания продает свой товар приднестровской компании "Шериф", владелец которой считается главным "бенефициаром" существования так называемой Приднестровской Молдавской Республикой.

Ранее "Страна" публиковала репортаж с Липецкой фабрики Порошенко в России, в то время, когда она еще работала и платила налоги в российский бюджет.