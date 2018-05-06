После президентских выборов, в понедельник, 7 мая, правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уйдет в отставку.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Источник в Госдуме РФ рассказывает, что в нижней палате рассчитывают после инаугурации Путина получить предложение президента о кандидатуре на пост председателя правительства.

Также ожидается, что на следующий день кадровый вопрос будут обсуждать на заседании Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что как и в 2012 году, рассмотрению данного вопроса на пленарном заседании ГД будут предшествовать консультации парламентских фракций с кандидатом на должность председателя правительства.

"Предварительно планируем, что 7 мая в 16:00 состоится встреча с "Единой Россией", в 18:00 - с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" - в 10:00 и 12:00 соответственно", - рассказал спикер.

В этом случае пленарное заседание, на котором Госдума рассмотрит вопрос о даче согласия президенту на утверждение предложенного им кандидата в премьер-министры, начнется в 15:00 8 мая, уточнил Володин.

Ранее "Страна" сообщала, что источники рассказали о новом составе правительства России.

Также мы писали, что Путин и Медведев опубликовали декларации за 2017 год.