В Киеве неизвестные разрисовали оскорбительными надписями машину матери одного из участников конфликта с Мустафой Найемом.

Об этом "Стране" сообщил адвокат Олег Ищенко.

Речь идет о машине матери Зелимхана Саитова.



"Мы не связываем это с Мустафой. Однако вероятно это действия после публикации личных данных разными политиками", - прокомментировал Ищенко.

Фото: Страна ua

Как сообщала "Страна", 30 апреля в Киеве автомобиль Найема подрезала машина, в которой ехали чеченские студенты, учившиеся в Украине. Началась словесная перепалка. Позже на место инцидента подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из чеченцев ударил депутата в лицо.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали трех мужчин. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку. Позже он также был задержан.

Напомним, что избитый чеченцами нардеп Мустафа Найем просит о госохране из-за угроз на электронную почту.