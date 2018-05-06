Британская королевская семья опубликовала новые фото новорожденного сына принца Луи.

Фото выложили на официальную страницу Кенсингтонского дворца в Twitter.

Так, в сети показали две фотографии принца Луи, снятые Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце. Одна фотография сделана 26 апреля, а другая - 2 мая, в день рождения принцессы Шарлотты, которой исполнилось три года.

"Герцог и герцогиня хотели бы поблагодарить представителей общественности за их добрые пожелания после рождения принца Луиса и третьего дня рождения принцессы Шарлотты", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Напомним, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее и принца Уильяма. 1 мая принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.

Ранее "Страна" сообщала, что Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с пятым претендентом на трон.