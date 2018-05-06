Заместителя главного редактора "Страны" Светлану Крюкову, которую утром задержали в аэропорту "Борисполь", отпустили после 20 минут допроса.

Она была задержана по прилете в Украину, после чего ее отвели для дачи объяснений. И под запись видеокамеры заполнили протокол-объяснительную с вопросом, зачем она ездила в Крым.

На это Светлана Крюкова отметила, что после аннексии не посещала Крым и вообще не была там уже 7 лет.

Это уже не в первый раз, когда заместителя главного редактора "Страны" задерживают в аэропорту по прилете.

Также ранее она сообщала о планируемом обыске в ее доме.

Светлана Крюкова является автором многих резонансных материалов о коррупции в окружении Петра Порошенко. В частности, подготовленных на основе откровений нардепа Александра Онищенко.