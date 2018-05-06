Спасатели предупредили, что в Украине 6 мая ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГосЧС отметили, что опасность пожаров продлится несколько дней.

"По данным Укргидрометцентра, 6-8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 мая, в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке с автомобилями. Пожар возник на штрафплощадке по адресу Столичное шоссе, 98. Огнем охватило 20 машин.

Пожар был настолько сильный, что черный дым был виден на восемь километров.

Позже в сети опубликовали фото и видео масштабного пожара на стоянке в Киеве. Огонь уничтожил 54 машины, большая часть из них восстановлению не подлежит.