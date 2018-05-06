Стали известны подробности сегодняшнего ночного взрыва гранаты в Киеве на Петропавловской Борщаговке.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Киева в Facebook.

Взрыв прогремел около 23:00 у озера. В результате пострадал мужчина.

Установлено, что устройство взорвалось у него в руках. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии с травмами рук и челюсти.

Отмечается, что пострадавшему 25-30 лет.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-эксперты.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва, личность потерпевшего, свидетелей трагического события.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ночью на Подоле взорвали гранату, погиб мужчина с удостоверением участника боевых действий.

Также полиция нашла дома у погибшего атошника гранатомет и гранату Ф-1.