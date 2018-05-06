Заместителя главного редактора "Страны" Светлану Крюкову задержали в аэропорту "Борисполь" по прилете в Украину.

Об этом она сама сообщила в Facebook утром 6 мая.

"Отвели на допрос. И под запись видеокамеры заполняют протокол. Типа, объяснительная, с главным вопросом: зачем вы ездили в Крым? А это новенькое. Раньше не было. Объяснюсь раз и навсегда. Дурики, я туда после аннексии даже письма голубиной почтой не шлю", – написала заместитель главреда "Страны".

Она пояснила, что давно была только в Москве, когда ездила с пересадкой в Липецк, чтобы написать материал о Липецкой фабрике и налогах, которые та платит в российский бюджет.

"Сижу, как туземец, без паспорта, с африканцами в очереди, чтоб домой впустили.

Доброе утро", – сообщила Светлана Крюкова.

Фото: facebook.com/kryukova

После 20 минут допроса заместителя главреда "Страны" отпустили.

Ранее Светлану в октябре 2017 года уже задерживали в аэропорту "Борисполь".

Светлана Крюкова является автором многих резонансных материалов о коррупции в окружении Петра Порошенко. В частности, подготовленных на основе откровений нардепа Александра Онищенко.

Напомним, что ранее информация о систематическом давлении властей на свободу слова и на неугодные СМИ, в частности, на интернет-газету "Страна", попала на страницы доклада Госдепа США о правах человека в Украине.

Также атака на "Страну" вошла в годовой отчет Amnesty International.