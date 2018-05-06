Спасатели рассказали о текущей ситуации на военных складах в Балаклее, Харьковская область.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар на территории военных складов контролируется, местами наблюдается незначительное тления.

"По состоянию на 7:00 6 мая, на технической территории воинской части "65 Арсенал" ситуация контролируется, местами наблюдается незначительное тления. Взрывов боеприпасов не наблюдается. Авиацией ГСЧС 5 мая совершено 19 сбросов воды (с начала работ 42)", - сказано в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт. Балаклея Харьковской области, на технической территории воинской части "65 Арсенал" Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

Ранее "Страна" сообщала, что в ВСУ рассматривают три версии пожара в Балаклее.