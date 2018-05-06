Британские СМИ пишут о том, что на время финала Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая, фанатам сдают в качестве жилья даже стоматологические кабинеты.

Об этом сообщает The Sun.

Подобное объявление журналисты увидели на популярном сервисе аренды жилья Airbnb.

Пользователь Владимир предлагает арендовать две комнаты в стоматологии за 75 фунтов за ночь. По текущему курсу это более 2 600 грн за ночь. При этом одна из "комнат" это коридор.

В кабинете нет душа, зато из предлагаемых удобств имеется раковина и унитаз.

В объявлении отмечается, что стоматология не работала около года и там "нет запаха". На маленькой кухне есть микроволновка. Арендодатель обещает принести завтрак.

Фото: thesun.co.uk

На финал Лиги Чемпионов ожидается, что в Киев прибудут до 16 тысяч британских фанатов.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему цена жилья в Киеве на финал Лиги чемпионов достигла космических высот.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" предлагает болельщикам пожить в комнатах отдыха на железнодорожном вокзале.