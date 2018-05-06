В США, на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа.

Об этом сообщает Associated Press.

На данный момент опаснее всего в поселке Леилани-Эстейтс, где на дорогах появились трещины длиной в несколько сотен метров. Там живут более 1700 человек и расположены 770 домов. Уже не менее пяти домов уничтожено из-за извержения вулкана.

Сейчас всех жителей поселка эвакуировали. Также под эвакуацию попали прилегающие районы.

Сообщается, что лава повредила водопроводные трубы, что уже привело к недостатку воды. На острове приостановлено движение на многих дорогах, закрыты учебные заведения.

Местных жителей предупредили о повышении уровня диоксида серы в воздухе.

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 4 мая. Накануне в районе вулкана Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,0.

Ранее "Страна" сообщала, что в Японии на острове Кюсю впервые за 250 лет запыхтел вулкан.