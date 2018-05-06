В субботу, 5 мая, в здании фабрики спортивной обуви в Святошинском районе Киева произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧс Киева.

Пожар возник вечером в производственном помещении на ул. Семьи Сосниных, 3.

На месте было установлено, что на третьем этаже четырехэтажного производственного здания в швейном цехе по изготовлению обуви произошло возгорание мебели и производственного оборудования.

В 20:24 возгорание на площади 100 кв м ликвидировали.

Во время тушения пожара из здания были эвакуированы два человека, работников швейного цеха.

В результате пожара сгорела и была повреждена мебель и производственное оборудование, закопчены стены и потолок.

К ликвидации пожара привлекалось 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, что 5 мая в сети опубликовали новые фото и видео масштабного пожара на стоянке в Киеве. Огонь уничтожил 54 машины на штрафплощадке на Столичное шоссе, 98. Большая часть из них восстановлению не подлежит.

Как сообщала "Страна", смог и едкий дым над Подольским районом Киева 5 мая возникли из-за возгорания на свалке агрокомбината на улице маршала Гречко на Виноградаре.