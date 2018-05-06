В воскресенье, 6 мая, в Украине дневная температура снизится до +21...+23, за исключение восточных и южных областей, где обещают жару до +31.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют незначительные осадки лишь на севере страны - в Сумской и Черниговской областях. Температура будет в пределах +21...+25.

В южных регионах воздух днем прогреется до +31.

В центре Украины температура будет колебаться в пределах +22...+25.

На западе будет немного прохладнее - до +21. На Закарпатье - до +25.

На востоке воздух сегодня днем прогреется до +31.

В Киеве температура днем будет +22...+24, ночью +13...+15.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на выходные погода порадует украинцев теплом до +24.

Также синоптик показала новый атмосферный фронт, который изменит погоду в Украине.