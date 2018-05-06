Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил о планах открыть кондитерскую компанию.

Об этом сам Маск сообщил в Twitter.

Бизнесмен рассказал, что в скором будущем он откроет собственную фабрику по производству конфет.

"Я открываю конфетную компанию, и это будет потрясающе", - написал Маск.

В комментариях он заверил, что это "супер-пупер серьезно", а также выразил уверенность в том, что его новый проект по производству конфет будет просто потрясающим.

Также Маск поинтересовался у своих подписчиков, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.

Фото: twitter.com/elonmusk

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск занялся созданием дракона-киборга.

Также стало известно, когда откроют первую в мире линию Hyperloop Илона Маска.