Беглого экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона могут вновь выдвинуть на пост премьер-министра региона.

Об этом сообщает DW.

Это намерена сделать партия Пучдемона "Вместе за Каталонию". Голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая. Решение было объявлено после встречи руководства "Вместе за Каталонию" в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.

С декабря прошлого года каталонский парламент не может сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании.

Напомним, что ранее в интервью экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сказал, что сожалеет о том, что не объявил о независимости региона сразу после референдума.

Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, применив 155 статью конституции, в регионе вводится прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.

После этого 26 марта суд в Германии арестовал Пучдемона, который выехал из Испании. Но вскоре отпустил бывшего главу Каталонии под залог.