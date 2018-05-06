В ночь на 6 мая в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Братиславской.

Об этом сообщает "Информатор".

Volkswagen Passat на еврономерах влетел под прицеп грузовика MAN. Водитель пострадал, а его пассажир-жена погибла на месте.

Водитель фуры рассказал, что он остановился возле БСП в крайнем правом ряду, так как сломался автомобиль, была включена аварийка и установлен знак аварийной остановки.

Очевидцы аварии рассказали, что Passat на высокой скорости двигался в сторону станции метро "Черниговская" и пытался обогнать впереди едущий автомобиль по правой полосе. Во время совершения маневра водитель Passat не успел завершить обгон и врезался в грузовик.

Легковушка оказалась полностью уничтожена. В результате аварии пострадал водитель, который, по предварительным данным, находился в нетрезвом состоянии. Его жена скончалась на месте, ей было 24 года.

Чтобы извлечь тело погибшей девушки, на место происшествия выезжал отряд ГосЧС. Volkswagen разрезали при помощи гидравлического инструмента.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, медики и спасатели.

Фото: informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в результате ДТП у супермаркета в Днепре один человек погиб и шесть пострадали.

Также появилось видео последствий ДТП в Днепре, снятое с дрона.