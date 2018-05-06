Французский велогонщик Франсуа Жисси погиб при попытке установить мировой рекорд.

Об этом сообщает L'Alsace.

Трагедия произошла на закрытой взлетно-посадочной полосе в Мюншузе в департаменте Верхний Рейн.

Во время очередной тренировки Жисси не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/час. Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм. Полиция начала расследование причин происшествия.

Франсуа Жисси стал известен в 2014 году, когда установил рекорд скорости на велосипеде в 333 км/час. Гонщик использовал реактивный велосипед собственной сборки. Сейчас он собирался побить собственное достижение, Жисси планировал разогнаться до скорости 400 км/час

Фото: lalsace.fr

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