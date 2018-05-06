В Лиссабоне участника от Украины на Евровидении-2018 Melovin ждал неожиданный подарок во время пресс-конференции.

Организаторы конкурса подготовили ему сюрприз в виде поздравления от любимицы Евровидения Верки Сердючки.

Видео с Веркой а также ее мамой пустили прямо во время пресс-конфереции.

Ролик опубликован на официальном канале песенного конкурса в YouTube.

Видно, что мама Сердючки уже обзавелась таким же глазом, как и у Melovin .

"Melovin , спасибо что ты появился в нашей жизни, потому что после победы Кончиты Вурст моя мама три года ходила с бородой. Тебе хорошо выступить, не думать ни про какое первое место, просто на сцене кайфануть и просто всех сжечь к едреной матери", – пожелала Сердючка нашему конкурсанту.

Как сообщала "Страна", Melovin провел свою первую репетицию на Евровидении-2018 в Лиссабоне.

Также "Страна" писала, что букмекеры поставили Melovin в топ-5 во втором полуфинале Евровидения-2018.