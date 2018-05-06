В Университете штата Айдахо серьезное ЧП. Здесь исчез оружейный плутоний-239. Вес образца составлял около одного грамма. Когда именно исчез радиоактивный элемент, не знают даже специалисты.

Об этом сообщает Science Alert.

Плутоний производят только в ядерных реакторах, поэтому каждый образец тщательно документирован и контролируется. Но в этом случае кто-то не уследил за ценным материалом.

Согласно данным Комиссии по ядерному регулированию, образец плутония, известный как AP-237, был зарегистрирован университетом в 2004 году. После этой даты он мог быть потерян в любое время. На поиски образца кинулись лишь в октябре 2017 года, когда кто-то обнаружил пропажу.

Небольшие образцы плутония используются исследователями университета для измерения радиационного облучения. Возможно, сотрудники университета еще в 2004 году запечатали его в защитный контейнер, а потом отложили в сторону для утилизации. Он был удален из официальной базы данных ядерных материалов, но никто никогда не регистрировал, где он в итоге оказался.

"К сожалению, из-за отсутствия достаточных исторических данных для демонстрации путей утилизации, которые использовались в 2003 году, образец, о котором идет речь, должен был быть указан как "пропавший без вести", - отмечают ученые.

Тем не менее, представители NRC не слишком обеспокоены. Эксперты полагают, что образец оказался на полигоне для радиоактивных материалов. Похоже, что это скорее случай плохого ведения записей, а не дело рук шпионов.

NRC теперь просит государственный университет штата Айдахо заплатить штраф в размере $8500. В университете также имеется 13 других образцов плутония, весом около грамма каждый, и их нужно будет предъявить NRC.

Как сообщала "Страна", спутники засекли возобновление производства плутония в КНДР.

Также "Страна" писала, что Путин требовал от США отменить санкции в обмен на оружейный плутоний.