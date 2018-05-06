В субботу, 5 мая, американская компания SpaceX добилась очередного успеха. Грузовой космический челнок Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и благополучно приводнился в заданном районе Тихого океана.

Об этом SpaceX сообщила в Twitter. Dragon доставил с орбитального комплекса на Землю около 1,8 т грузов.

"Успешное приводнение Dragon подтверждено, завершена третья миссия SpaceX по доставке грузов на космическую станцию и возвращение обратно, с помощью проверенного космического корабля", - заявили в SpaceX.

Космический грузовик Dragon, фото: twitter.com/SpaceX

В NASA ранее рассчитали, что Dragon приводнится в Тихом океане, к западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт города Лонг-Бич (штат Калифорния). Готовить корабль к очередному возвращению на МКС будут в одном из центров SpaceX в Техасе.



Использованный в этот раз Dragon был запущен к МКС 2 апреля и пристыковался к орбитальному комплексу спустя два дня. Он доставил на борт станции груз массой 2,6 т, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это была уже четырнадцатая по счету миссия по отправке запасов и материалов на МКС, осуществляемая при помощи Dragon.

Dragon доставил на Землю материалы исследований, касающихся влияния невесомости на растения, а также на компоненты ряда медпрепаратов. Для вывода Dragon на орбиту SpaceX использовала первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом запуске.

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX успешно отправила на МКС грузовой корабль Dragon.

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