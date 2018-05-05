Народный депутат Мустафа Найем, которого избили чеченцы во время уличной перепалки у Бессарабского рынка, находится в одной из столичных клиник с переломами челюсти.

Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы. Несмотря на это, на электронную почту нардепу начали поступать угрозы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Многочисленные угрозы касаются не только Найема, но и его близких. Политик боится за свою жизнь. Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану.

Как сообщала "Страна", 30 апреля в Киеве автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась словесная перепалка. Позже на место инцидента подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали трех мужчин. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.

2 мая одному из задержанных по подозрению в избиении депутата - Магомеду-Салиху Саитову - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.