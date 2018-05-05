В Ужгороде зацвелм тюльпанные деревья или по научному - лириодендроны. Город украшают около 20 000 тюльпанов, только растут они не на земле, а на ветвях. Об этом сообщает УНН.

Самые ветвистые тюльпанные деревья в Ужгороде растут на площади Народной и в Ужгородском ботаническом саду. Это раскидистые деревья, на которых расцветают оранжево-зеленые цветы.

По своему внешнему виду и размеру они мало чем отличаются от тюльпанов.

На самом деле, "Лириодендрон тюльпановый" не имеет отношения ни к кленам, ни к тюльпанам. Растение - ближайший родственник магнолии.

Родиной тюльпанового дерева является Северная Америка. На своей родине лириодендроны достигают высоты в 60 метров, а диаметр ствола - в 3 метра.

В Украине же тюльпановые деревья можно встретить преимущественно в ботанических садах и парках, в частности в Ужгороде, во Львовской области и в Киеве.

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на Троещине зацвела сирень. А на Буковине расцвел почти гектар тюльпанов всех оттенков.