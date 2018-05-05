Сегодня, 5 мая, в городах России проходят акции оппозиции "Он нам не царь", которые организовал политик Алексей Навальный. По состоянию на 22.00 в 26 городах России были задержаны 1 612 участников акций.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Акции оппозиции приурочены к церемонии инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Больше всего задержанных в Москве - 703 человека, Санкт-Петербург - 233, Челябинск - 164, Краснодар - 80, Якутск - 75, Тольятти - 63, Воронеж - 48, Красноярск - 45, Астрахань - 44, Калуга - 28, Новокузнецк - 27, Белгород - 20, Самара - 19, Владимир - 18, Барнаул - 10, Пенза - 7, Благовещенск - 6, Курган - 6, Тверь - 6, Кемерово - 2, Набережные Челны -2, Ростов-на-Дону - 2, по одному человеку задержали в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Смоленске и Томске.

Задержанных обвиняют в неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) и в нарушении правил проведения мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ).

Как сообщала "Страна", стало известно, как пройдет инаугурация Путина.

Напомним также, что поле инаугурации Путин пообещал перестановки в правительстве России.