Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла очередной распространенный миф про хруст в суставах во время сгибания пальцев. Причиной хруста она назвала схлопывание пузырьков газа, которые образуются из-за наличия синовиальной жидкости.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Cупрун отметила, что схлопывание пузырьков, как показывают исследования, никак не влияет на возникновение артирита или дрожи в руках.

"Еще более неформальное исследование американского доктора Дональда Унгера, идея которого родилась якобы после постоянных замечаний матери о похрустывании суставами. Он провел эксперимент - около 50 лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. Ученый хотел проверить, будет ли нанесен вред его руке и будут ли возникать разногласия между руками. По его подсчетам, это случилось около 36 500 раз. После завершения эксперимента, ученый не констатировал симптомов артрита и вообще каких-либо отличий. За это исследование Унгер стал лауреатом "Шнобелевской премии", - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Как сообщала "Страна", ранее Супрун подчеркнула важность мытья рук с мылом после туалета.

"Это касается исключительно всех, однако больше всего людей, которые спасают наши жизни - врачей и всех работников медицинских учреждений", - отметила она.