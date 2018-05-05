Свадебное платье американской актрисы Меган Маркл будет от модного дома Ralph&Russo.

Об этом сообщает Daily Mail.

Платье от Ralph&Russo Меган уже выбирала для официальной фотосессии после объявления о помолвке. По данным издания, ее свадебное платье будет вышито вручную и украшено бисером. Стоимость наряда составит около 100 тысяч фунтов ($135 тысяч).

Известно, что семья принца Гарри оплатит его в частном порядке.

"Это звучит сильно, но это свадьба года, и сотни часов человеческого труда были потрачены на изготовление платья. Практически все было сделано вручную", - отметил один из источников.

Ранее сообщалось, что родня Меган Маркл призывает принца Гарри отказаться от свадьбы пока не поздно.

Также "Страна" писала о предсвадебной диете Меган Маркл.