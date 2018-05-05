Тревожная новость пришла из Англии. Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон был экстренно госпитализирован с инсультом и находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает The Sun.

76-летний шотландец жаловался на плохое самочувствие еще с четверга, 3 мая. А вечером, 4 мая его забрала машина скорой помощи. Скорая помощь была вызвана в его особняк Чешир в 9.00, и отвезла Фергюсона в районную больницу Макклсфилда.

Представители "Манчестер Юнайтед" уже прокомментирвали ситуацию.

"Сэр Алекс Фергюсон сегодня (5 мая) перенес экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг. Операция прошла очень хорошо, но ему нужен период интенсивной терапии, чтобы ускорить выздоровление. Его семья просит конфиденциальности в этом вопросе", - заявили в клубе.

"Красные дьяволы" под руководством Фергюсона выиграли ошеломляющие 49 трофеев, включая 13 чемпионских титулов Премьер-лиги и два Кубка Лиги Чемпионов.

Ранее "Страна" сообщала, что поражение МЮ досрочно оформило "Манчестер сити" чемпионство в Англии.

Также мы рассказывали, что Манчестер Юнайтед вырвал победу у Тотенхэма и вышел в финал Кубка Англии.