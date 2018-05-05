Перед встречей в Германии. Порошенко заявил, что не любит деньги, и посетовал на олигархов, распространяющих про него фейки
Перед встречей с канцлером Ангелой Меркель и президентом Макроном, которая пройдет 10 мая в Аахене, президент Петр Порошенко заявил, что в Украине ни один олигарх не может надеяться на привилегии и признался, что "не любит денег".
Об этом президент Украины рассказал в интервью немецкому издание Focus, сообщает посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.
На вопрос, насколько трудно разрушать мощные олигархические круги в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко отметил: "Здесь у меня нет никаких сдерживаний".
"За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ", - заявил он.
Тут президент, очевидно, имеет ввиду скандал с пленками беглого нардепа Александра Онищенко.
Фото: twitter.com/MelnykAndrij
На просьбу дополнить предложение "Я люблю деньги, потому что..." президент заявил, что "не любит денег", а на просьбу дополнить предложение "Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя" ответил так: "Я бы сказал, что делаю все возможное в бизнесе и гораздо больше - как политик, так как от этого зависит судьба великого народа".
"Если необходимо, я отдам за него даже свою жизнь", - добавил он.
Как сообщала "Страна", после критики США Порошенко на английском языке осудил проявления антисемитизма в Украине.
Напомним также, что Порошенко пообещал поселить у себя дома гостей киевского финала Лиги Чемпионов.