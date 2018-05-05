Субботу, 5 мая,можно назвать хоршим днем для самой популярной криптовалюты - биткоина. На азиатских рынках его цена преодолела психологическую отметку в $10 000.

Об этом сообщает Forklog.

Так, на ряде криптовалютных бирж, таких как Bithumb, Upbit, BCEX, Coinone, Korbit, биткоин уже торгуется выше $10 000. Примечательно, что в торговой паре VEN/BTC на бирже Binance цена флагмана рынка на некоторое время также превысила важнейшую психологическую отметку.

Попытки пробить психологический рубеж на таких крупных площадках, как Bitfinex, Poloniex и Bittrex пока успехом не увенчались. Капитализация рынка цифровых валют составляет $466,6 млрд.

Напомним, что 21 апреля первой криптовалюте удалось покорить отметку в $9000, после чего курс устремился в район $9750, вернувшись к показателям первой декады марта два дня назад.

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