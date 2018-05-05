С помещения на Крещатике скандального миллионера и беглого нардепа Александра Онищенко суд снял арест.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Речь идет о нежилых помещениях площадью 535 квадратных метров по улице Крещатик, 27-Б, принадлежащих ООО "Майдан-Плаза", на которые наложили арест в 2016 году в рамках "газового дела".

В 2009 году владельцем "Майдан-Плаза" был сам Онищенко, затем - его мать Иннеса Кадырова. В марте этого года владельцем вместо нее стала компания "Гесис СА" (Швейцария), бенефициар которой швейцарец Полло Норрис.

18 апреля Соломенский суд по ходатайству НАБУ арестовал корпоративные права "Гесис СА" в предприятии "Майдан-Плаза" на более чем 5 миллионов гривен. Их передали в управление Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Как сообщала "Страна", у нардепа Онищенко десять скакунов находятся за границей, а у олигарха Сергея Тигипко есть 35 породистых жеребцов

Ранее "Страна" писала про интересные и малоизвестные факты из жизни нардепа Александра Онищенко. Так, в открытом доступе есть данные о том, что Александр Онищенко владеет бизнес-джетом Embraer EMB-135BJ Legacy 600 с бортовым номером PH-ARO. Однако в интервью "Стране" он заявил, что самолета у него в собственности нет. Он пользуется арендованными бизнес-джетами.