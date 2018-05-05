Сегодня, 5 мая, в Житомирской области скончался 44-летний сержант запаса Андрей Куприян. Мужчина умер от острой сердечной недостаточности.

Об этом сообщается на странице командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ у 44-летнего сержанта запаса Андрея Яковлевича Куприяна остановилось сердце", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua

Военные врачи приняли все необходимые реанимационные мероприятия в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось.

Как сообщала "Страна", на полигоне в Ровенской области остановилось сердце участника АТО.

Также "Страна" писала, что "киборг" из АТО рассказал, как его били молотком в центре Киева.