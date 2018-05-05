В субботу, 5 мая, в центральном матче 30 тура донецкий "Шахтер" принимал в Харькове луганскую "Зарю". Игра выдалась очень непростой и нервной для горняков, но в итоге они вырвали победу на последней минуте матча. В итоге 2 - 1, и "горняки" увеличили отрыв от "Динамо" в чемпионской гонке на 5 очков.

"Шахтер" после вчерашней осечки "Динамо" выходил на поле харьковского стадиона "Металлист" с одной-единственной целью - победить "Зарю" и увеличить отрыв от "бело-синих". У "Зари" были свои цели - сейчас идет борьба с "Ворсклой" за прямое попадание в группу Лиги Европы. Именно луганская команда могла открыть счет на 8-й минуте - Фрейтас отлично прострелил с правого фланга, Караваев пропустил, а Громов замыкал на левой штанге. Но выше всяких похвал сыграл Пятов, остановивший мяч на самой линии.

Как передает портал Террикон, "Шахтер" результативно ответил десяток минут спустя. Фред обыгрался с Тайсоном на подступах в штрафной, после чего отдал пас по центру, вскрывший всю оборону. Феррейра вышел один на один и точно пробил в правый угол, открыв счет. Офсайда не было - Гордиенко задержался в обороне.

"Горняки" удержали это преимущество до перерыва, хоть неоднократно могли его удвоить - особенно перспективные шансы были у Коваленко. Но "Заря" вытерпела и нашла свой шанс во втором тайме. Лунев со всей силы приложился с правого фланга, мяч попал в Юри (то ли в голову, то ли в прижатую к голове руку), срикошетил о левую штангу и влетел в сетку. Пятов к такому готов быть не мог - 1:1 к 63-й минуте.

Ничья никак не устраивала "Шахтер". Паулу Фонсека выпустил Дентиньо и Нема, но наиболее реальный шанс был у Фреда - Лунин чудом отразил удар бразильца под перекладину. Далее работы судейским экспертам добавил арбитр Романов. Кочергин рукой остановил удар Бутко, летящий в створ, но арбитр не усмотрел повода для назначения пенальти.

Исход матча решил капитан "Шахтера". Тайсон взял игру на себя, прошел по левому флангу, оставив не у дел троих, выбрался на ударную позицию и пробил в правый угол. Попал идеально - 2:1! Концовка матча прошла в нервной атмосфере, но на результат не повлияла. "Шахтер" побеждает и отрывается от "Динамо" на 5 очков. Следующий поединок против "Вереса" может стать золотым.

2017-18, Чемпионат Украины. 4-й круг.

"Шахтер" - "Заря" 2:1 (1:0)



Голы: Феррейра, 19 (1:0); Юри Фрейтас, 63 (1:1); Тайсон, 89 (2:1)



"Шахтер": Пятов; Бутко; Кривцов; Ракицкий; Исмаили; Степаненко; Коваленко Вик. (Дентиньо, 72); Петряк (Веллингтон Нем, 65); Фред; Тайсон; Феррейра (Алан Патрик, 91)



"Заря": Лунин; Гордиенко; Чеберко (Литвин Д., 78); Эль Буаззати (Кочергин В., 61); Громов; Силас (Харатин, 46); Андриевский; Караваев; Фопала; Лунев; Юри Фрейтас



Предупреждения: Феррейра, 33; Веллингтон Нем, 92; Пятов, 94 - Силас, 34; Гордиенко, 35; Чеберко, 50; Юри Фрейтас, 64; Литвин Д., 93.

Ранее "Страна" сообщала, что сын Мирчи Луческу может стать новым наставником "Шахтера".