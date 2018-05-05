Дарницкий райсуд Киева избрал меру пресечения для одного из участников потасовки со стрельбой, во время которой ранили сотрудника СБУ. Нападавшему определили домашний арест на 60 суток.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам адвоката подозреваемого Александра Щербины, по решению суда, Саид Джалалудин Мухаммед Асан, которого подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.296 УК (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия), не имеет права покидать место проживания с 21:00 до 08:00 по 5 июля включительно.

Также суд постановил, что прокурор и следователь в уголовном производстве должны исследовать факты применения насилия во время задержания подозреваемого и обеспечить проведение его медобследования.

В свою очередь в отношении сотрудника СБУ начато уголовное производство по ст.122 УК.

Комментируя инцидент на парковке улицы Вишняковской, Щербина отметил, что работник СБУ, пребывая в гражданской одежде, нанес телесные повреждения подозреваемому, рассек ему бровь, после чего достал из собственного авто металлическую биту и пытался напасть на окружающих.

"Мой подзащитный достал травматическое оружие, официально зарегистрированное на его имя, и применил его после предупреждения", - сообщил адвокат.

По заявлению прокуроров, сотрудник СБУ также пострадал в ходе конфликта. Однако, по словам Щербины, судебно-медицинская экспертиза проведена ему не была и степень тяжести нанесенных повреждений не определена.

"По утверждению правоохранительных органов, есть постановление Печерского райсуда, согласно которому Генпрокуратура имеет полномочия на проведение проверок паркомест и парковок. Но в данном случае почему-то на парковке был представитель СБУ. У нас, как стороны защиты, этого постановления суда нет и нам его никто не показывает, прокуратура это постановление тоже отказывается предоставлять", - заявил адвокат Саида Мухаммеда.

Он добавил, что одного поставления суда недостаточно, чтобы работник СБУ проводил проверки на парковках: "Должно быть поручение ГПУ. Нам также неизвестно, существует ли оно, никто его не предоставлял нам".

Во время обысков у работника СБУ из его авто был изъят алкоголь. "А по фото, видео и поведению видно, что представитель СБУ вел себя не совсем адекватно", - отметил адвокат. По его словам, данная информация есть в распоряжении следствия.

Также в суде рассматривается обвинение в отношении еще двух участников конфликта, которые, по словам адвоката, "находились на месте инцидента и просто разнимали стороны".

Как сообщала "Страна", на взятке в $5 тысяч под Киевом задержали майора СБУ.

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