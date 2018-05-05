В Киеве на Окружной дороге в направлении Жулянского путепровода автомобиль такси попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщает dtp.kiv.ua на странице в Facebook.

Водитель автомобиля Skoda Fabia (такси Uber) начал перестраиваться на разворот и попал под удар автомобиля Skoda Octavia.

В результате такси "вылетело" на зеленую зону и перевернулось несколько раз.

"Один человек погиб, пятеро пострадали. В срочном порядке были госпитализированы. На месте работают патрульная полиция, скорая помощь", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве ночью на Подоле взорвали гранату, погиб мужчина с удостоверением участника боевых действий.

Напомним также, что в результате ДТП у супермаркета в Днепре один человек погиб и шесть пострадали.