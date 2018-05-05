Космонавт Роскосмоса, бортинженер экспедиции МКС-55 Олег Артемьев снял завораживающее видео лунного заката с борта космического корабля.

Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На видео можно увидеть эффект "исчезающей" Луны. Естественный спутник Земли на своем пути за горизонт планеты исчезает, не доходя до кромки Земли.

Этот оптический эффект возникает из-за того, что мы глядим на Луну через атмосферу Земли. Такое явление можно увидеть только на Международной космической станции.

На видео можно наблюдать эффект "исчезающей" Луны, фото: Роскосмос



Как сообщала "Страна", корабль Союз с экипажем на борту успешно состыковался с МКС в открытом космосе.

Также "Страна" писала о том, как на МКС провели первый космический турнир по бадминтону.