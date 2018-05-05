В центре Гааги мужчина с ножом напал на прохожих неподалеку от Гаагского университета. Он ранил человека внутри кафе и еще двоих снаружи. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Об этом сообщает De Telegraaf.

Полиция ранила нападавшего в ногу, после чего он был задержан.

Совершивший нападение мужчина был уже известен полиции из-за своего подозрительного поведения.

Ранее "Страна" писала про то, как в Иерусалиме копы застрелили мужчину, напавшего с ножом на израильтянина.

Также спонтанный приступ агрессии наблюдался в Вене, когда неизвестный с ножом ранил троих прохожих. Инцидент случился возле общественного парка Пратер. Мужчина набросился на пешеходов и начал беспорядочно наносить удары, после чего скрылся с места преступления.