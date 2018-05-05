И-за небывалой жары обрушившейся на Украину в начале мая, Госавтодор объявил об ограничениях движения на трассах страны для тяжелых фур.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

"Государственное агентство автомобильных дорог Украины руководствуясь требованиями Законов Украины "О дорожном движении", "Об автомобильных дорогах" и постановления Кабинета Министров Украины от 27.06.2007 № 879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования" с целью уменьшения разрушений асфальтобетонного покрытия дорог при температурных показателях воздуха выше +28, с мая 2018 года в дневное время суток применяет ограничения и запрет движения по автомобильным дорогам государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой выше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничения не касаются транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозок, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

С этой целью на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Для временной стоянки транспортных средств используются 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Контрол за соблюдением водителями грузовых транспортных средств весовых параметров и требований дорожных знаков будет осуществляться территориальными подразделениями "Укртрансбезопасности" и соответствующими областными подразделениями Национальной полиции Украины.

Информация о введении указанных ограничений и запрета движения размещена на веб-сайте Укравтодора и в средствах массовой информации.

Укравтодор просит пользователей дорог и перевозчиков с пониманием отнестись к вопросу сохранения дорог от преждевременных разрушений и соблюдать условия временных ограничений движения", - заявили в ведомстве.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/

Ранее "Страна" сообщала, что в воскресенье, 6 мая, в Украине немного спадет жара.